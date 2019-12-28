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  4. Zonguldak’ın kara belası ’kaçak madenler’

Zonguldak’ın kara belası ’kaçak madenler’

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir yılda 5’ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği kaçak maden ocakları kentin adeta kara belası oldu.

Zonguldak’ta bir yılda 5’ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği kaçak maden ocakları kentin adeta kara belası oldu. Kömür üretimi için kaçak olarak açılan madenlere giren işçiler, metan gazı patlaması, göçük gibi olaylarla hayatlarını kaybediyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yanı sıra kiralama usulüyle özel sektör firmalarının kömür üretimi yaptığı kentte; maden sektörünün en büyük sorunlarından biri olan kaçak maden ocakları adeta kara bela oldu. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan açılan kaçak maden ocaklarına inen işçiler, en çok da metan gazı patlaması veya göçük gibi yaşanan olaylara maruz kalarak yaşamlarını kaybediyor. Son bir yılda ise 5’i aşkın işçi kaçak ocaklarda yaşamını yitirdi.
Geçen Haziran ayında 19 yaşındaki Taner Nasuhoğlu, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanmış ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç yaşta bir kişinin kaçak olarak işletilen maden ocağında yaşamını yitirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, "Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum. 19 yaşındaki çocuğu orada kurban veremem. İşçi çalışıyorsa sigortası olacak, güvenliği olacak. Şu anda iki asgari ücrete rağmen bu iş kurtarıyor. Ben herkesten yardım istiyorum. Bu iş gündemde olsun. Bu acıyı taze tutalım, gündemde tutalım ki acıları yaşamayalım. Hassasiyet toplum içinde oluşsun. Çocuklarımızı o çukurlarda kaybetmeyelim" ifadelerine yer vermişti.

Kolluk kuvvetlerinden kaçak madenlere baskın
Öte yandan, çoğunluğu Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocaklarının imhası için kolluk kuvvetleri sıklıkla denetimlerini sürdürüyor. TTK, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin oluşturduğu heyet sıklıkla bölgede denetimlerde bulunup tespit ettiği kaçak maden ocaklarını önce dinamitle çökertip ardından da mühürleyerek kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyor.
Ancak 26 Aralık 2019 tarihi yaşanan olayda daha önceden imha edilen bir kaçak maden ocağının yeniden açılmak istendiği sırada metan gazı patlaması yaşandı. Olayda Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz yaşamını yitirirken, Bahri Yeniay ağır yaralandı. Yaşanan olayda kaçak madenin sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile arazinin sahibi olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk babası kaçak ocakta öldü
Geçen Mart ayında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında göçük yaşandı. 48 yaşındaki 3 çocuk babası Soner Tarhan kaçak ocak meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Tarhan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Özel bir maden ocağında çalıştıktan sonra emekli olan Tarhan’ın oğlunun düğün hazırlıkları için kaçak ocakta çalışmak istediği öğrenildi.
Geçen Mayıs ayında Gelik beldesinde kaçak maden ocağında çalıştığı esnada meydana gelen göçükte kalan ve 19 yaşındaki Taner Nasuhoğlu, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Yurda kaçak girdi, kaçak madende öldü
9 Aralık Pazartesi günü Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’ndeki kaçak maden ocağında meydana gelen olayda ise malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas Rezai (19) hayatını kaybetti. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından Giresun’da yaşayan kuzeni Morteza Zarayi (21) tarafından teslim alındı.
Gencin cenazesinin cenaze aracıyla ilk olarak İstanbul’a konsolosluğuna, oradan uçakla Afganistan’ın Herat şehrine getirileceği öğrenildi. Rezai’nin yurda kaçak yollarla girdiği, kaçak madene de bir süre önce girdiği öğrenildi.

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