Zonguldak'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, törende yaptığı konuşmada, Zonguldak kömür havzasının Türk sanayisine uzun yıllardır yön verdiğini söyledi.

Kentin yüz binlerce insana ekmek kapısı olduğunu aktaran Alan, "Zonguldak'ın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibinin başında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet geliyor. Taş kömürünün 1848 yılından itibaren üretilmeye başlanmasıyla birlikte ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde Zonguldak, hep lokomotif rol görevi üstlenmiştir. Emeğin ve emekçinin başkentimizin taşında, toprağında alın teri ve mücadele vardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şiir okundu ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra dünyada bugüne kadar tespit edilmiş yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri ve Türkiye'nin bilinen en yaşlı ağacı olan Gümeli Porsuğu'nun, opak cam kullanılarak cam mozaik tekniğiyle yapılan eserinin açılışı gerçekleştirildi.