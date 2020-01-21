HABER
  4. Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.
Zonguldak merkezde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlar, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Elvanpazarcık beldesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama da meydana geldi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri, trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildiSamsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Gemliklilerin eczane isyanıGemliklilerin eczane isyanı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Aralarında iş adamları da var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.