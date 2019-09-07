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Zonguldaklı balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül’den itibaren denizlerde avlanan balıkçıların palamudu hala bulamadığını belirterek, hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi.

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül’den itibaren denizlerde avlanan balıkçıların palamudu hala bulamadığını belirterek, hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi.

Karadeniz balıkçıları, geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye’nin dört bir yanına dağıttı. Bu yıl ise az miktarda hamsi ile sezona başlayan balıkçılar, palamutta ise siftah dahi yapamadı. Zonguldak Balıkçı Pazarı’nda az miktardaki hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 20’şer liradan satışa sunuldu.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi. Büyük teknelerin palamudun ortaya çıkmaması nedeniyle Marmara hamsisi avladığını anlatan Kayhan, şöyle dedi:

"Palamut hiç olmaması hayret edici. Geçen 1 Temmuz'da bu balık görülüyordu. Şimdi 1 Eylül'de göremiyoruz. Bizim talebimiz palamut avının bir ay daha ertelenmesi. Şu anda çingene palamudu gibi çok az. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Bu balıkların havyarlarını dökmemesi en büyük handikap ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kooperatif birliklerinin uzmanlarla yaptıkları tespitlere göre bu balıkların havyarlarını dökmemesinin sebebi denizin geç ısınması. Deniz geç ısındığı için balık yumurtasını bırakamadı. Deniz diplerinin 10-11 derece olması balığın yumurtlamasına engel oldu. Bu balık muhakkak bir yerden çıkacak ama geçen yılki gibi olmayacak. Bu yıl çıkacak balık geçen seneden avladık. Şimdi ne oldu? Geçen seneki hazırı yedik, depoları tükettik. Şimdi balığı bulamıyoruz."

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ise beklentilerinin uzağında sezona başladıklarını belirterek, “Halk palamudu bekliyor ama şu an yok. Balık şu anda az çıktığı için insanlara pahalı geliyor. Deniz suyunun soğumasıyla palamut, istavrit, hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz” dedi.

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