Zonguldaklı balıkçıların sel korkusu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Alaplı Çayı'nda balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için nöbet tutuyor.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden balıkçılar, Alaplı Çayı'ndaki mendireğe sığındı.

Balıkçı barınağındaki hırsızlık olayları nedeniyle teknelerini Alaplı Çayı kenarındaki alana bağlamak zorunda kalan 10 balıkçı, su seviyesinin yükseldiği çayda teknelerinin zarar görmemesi için nöbet tutuyor.

Balıkçı Tahsin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle Alaplı Çayı'nda su seviyesinin yaklaşık 5 metre yükseldiğini iddia etti.

Olası sel tehlikesine karşı 10 balıkçının teknelerin başında nöbet tuttuğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde etkili olan ve şu anda devam eden fırtına ve sağanak nedeniyle teknelerimizi barınak yerine Alaplı Çayı'ndaki alana bağladık. Balıkçı barınağında sürekli hırsızlık olayları oluyor. Mazotumuz ve teknedeki eşyalarımız çalınıyor. Buna kimse de bir çare bulmuyor. Biz de mecburen çayın kenarında teknelerimizi bağlıyoruz. Sağanak nedeniyle çaydaki su seviyesi yükseldi. Akşamdan bu yana teknelerin başında olası bir sele karşı nöbet tutuyoruz."

