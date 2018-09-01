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Zonguldaklı şehidi, binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı -1

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan (23), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan (23), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde Kumlupınar köyü yakınlarında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede başlatılan operasyonda, açılan ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan ve Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi dün askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi. Turan'ın cenazesi, sabah helallik alınması için köydeki evine getirildi. Anne Nuray (43), Erdemir'de işçi baba Ercan Turan'ın (45) güçlükle ayakta durduğu görüldü. Recep Turan gibi uzman çavuş olan amcasının oğlu İsmail Turan ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen, izinde kardeşiyle buluşmayı planlayan ağabeyi Berat Turan cenaze törenine askeri kıyafetleriyle katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı.

Anne Nuray Turan da oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık? Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehidin küçük kardeşi Erva Turan (7) da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze köy cami yakınındaki cenaze töreni için hazırlanan futbol sahasına götürüldü.

İZNE GELECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Recep Turan, şehit düştüğü gün yıllık izin öncesi son mesaisini yaptığı öğrenildi. Bugün izne geleceği köyünde Turan'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve 7 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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