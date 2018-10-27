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Zonguldaklı vali, Zonguldak'a atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

RİZE Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak doğumlu olması dikkat çekti.

Zonguldaklı vali, Zonguldak'a atandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- RİZE Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak doğumlu olması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliği'ne atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Rize Valisi olarak görevine başlayan Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak doğumlu olması dikkat çekti. İlk ve orta öğretimini Trabzon'un Tonya ilçesinde tamamlayan Bektaş, liseyi Trabzon'da, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Bektaş daha sonra, İstanbul valiliği kaymakam adaylığı, Söğüt ve Aliağa kaymakam vekillikleri, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir vali yardımcılığı, İnegöl, Üsküdar kaymakamlığı, Muş, Kastamonu, Manisa ve son olarak Rize Valiliği görevlerinde bulundu.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise kararname ile mülkiye başmüfettişi oldu. 1,5 yıldır Zonguldak Valiliği görevinde bulunan Çınar'ın 'Surhay', 'Kördüğüm' ve 'Her şeyi yazamadım' adlı 3 kitabı bulunuyor.
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Zonguldaklı vali, Zonguldak'a atandı

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