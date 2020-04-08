Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı il vaka tablosunun ardından Zonguldak’ta kontroller ve denetimler aralıksız sürüyor. 30 büyükşehir ve giriş çıkışların sınırlandırıldığı Zonguldak’ta İl Pandemi Kurulunca ilçe giriş ve çıkışları da sınırlandırıldı. Seyahat ve çalışma izin belgesini gösteren vatandaşlar kontrol noktalarından geçerken belgesi olmayan vatandaşlar geri çevrildi. Öte yandan taksiler üzerinde de denetimler gün boyunca sürdü.

Kentte vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sahil bandı en sakin günlerini yaşıyor. Emniyet tarafından tedbirler kapsamında sahil bandına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşların giremediği sahil bandı adeta güvercinlere kaldı. Polisin yer yer megafonla bile uyardığı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeyerek sokağa çıktı ve caddede yürüdü. Polisin uyardığı vatandaşlar banka ve özel işleri sebebiyle şehir merkezine geldiklerini söylediler.

Öte yandan 31 Aralık 2020 gününe kadar bitmesi beklenen Zonguldak Merkez 400 yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor. İnşatta görevlendirilen işçiler mesai saati boyunca sıva, cephe kaplama, kaynak gibi işleri yaparak inşaatı yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor.