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  4. Zonguldak’ta 12 bin 111 korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ta 12 bin 111 korona virüs denetimi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta il genelinde salgın denetim merkezince 359 ekip ve 2 bin 142 personel tarafından 12 bin 111 denetleme gerçekleştirildi.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Zonguldak’ta 12 bin 111 korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ta il genelinde salgın denetim merkezince 359 ekip ve 2 bin 142 personel tarafından 12 bin 111 denetleme gerçekleştirildi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren 359 ekip 2 bin 142 personel tarafından 136 ihbar değerlendirildi. 5 bin 755 re’sen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 50 iş yerine 1. uyarı, 20 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 117 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 12 bin 111 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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