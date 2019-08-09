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Zonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 01:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 14 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 14 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vali Erdoğan Bektaş, mahkumların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemek yiyen mahkumlardan 110'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu mahkumlardan 14'ünün ishal ve kusma şikayetleri devam edince hastaneye kaldırılmaları kararlaştırıldı. 14 mahkum, ambulans ve cezaevi aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, mahkumların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Sağlık ekipleri cezaevinde ilk müdahaleyi yaptı.14 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.
Zonguldak Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek mahkumların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıZonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıZonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıZonguldak'ta 14 mahkum, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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