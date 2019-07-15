Zonguldak'ta 15 Temmuz yürüyüşü

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, hain darbe girişimini kınadı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılında Zonguldak Valiliği tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na kadar süren yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını, kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaşanan darbe girişiminde çok ağır bedeller ödediklerini ve 251 şehit verdiklerini söyledi. Kamu ve özel sektörün bu durumdan yara aldığını ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi:

'40 YILLIK HAZIRLIK 4 SAATTE BİTTİ'

"Gerçekten çok büyük bedeller ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz çok riskli ve özel bir toprakta yaşıyoruz. Bizim üzerimizde neredeyse hesabı olmayan kimse kalmadı. Bu yapının başka gerekçeli başka hesapları başka sahipleri var. Başkaların bu topraklarda bir planı var. Ama ne oldu? 40 yıllık hazırlık 4 saatte bitti. Bu millet başta sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetim idare, polis, asker hepimiz bir bütün olarak kadını yaşlısı genci çoluğu çocuğu herhangi bir siyasi anlayış gözetmeksizin beka duygusunu hissederek 15 Temmuz sokağa çıktı. Milletimizle ne kadar övünsek azdır."

Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.