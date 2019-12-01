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Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada,  Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, yoldan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer(35) idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya döndü. Çiğdem Sezer'in kullandığı otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sonra yan durdu. Kazada Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Kevser Tunç ve diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer, Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kevser Tunç da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çiğdem Sezer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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