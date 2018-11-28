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Zonguldak'ta 278 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 4 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 278 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 278 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 13 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 4 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 278 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen 4 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin kapısını 'koçbaşı' ile kıran ekipler, yaptıkları aramalarda 278 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda, uyuşturucu madde temini ve ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta 278 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 13 gözaltı

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