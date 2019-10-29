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Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halkın yoğun katılımında coşkuyla kutlandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halkın yoğun katılımında coşkuyla kutlandı.
1 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vilayeti olarak ilan edilen Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Madenci Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bektaş, halkın bayramını kutladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçiş töreni sırasında en büyük ilgiyi maden işçileri gördü. Türk bayraklarıyla kutlamalara katılan çocuklar, kortejin geçişini ilgiyle izledi.

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