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Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

FENER ALAYINA 5 BİN KİŞİ KATILDI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı İstasyon Caddesi'nde başladı.

FENER ALAYINA 5 BİN KİŞİ KATILDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı İstasyon Caddesi'nde başladı. Fener alayına Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlara eşlik etti. Grup, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe klasik araç ve motosiklet kulüpleri de araçlarıyla eşlik etti.

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