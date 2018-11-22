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Zonguldak'ta 4 akademisyene FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 21 akademisyenin yargılandığı davada 4 sanık, 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 21 akademisyenin yargılandığı davada 4 sanık, 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 17 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından aralarında Bülent Ecevit Üniversitesi eski rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 21 sanık hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen 3'ü tutuklu 21 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tacettin Ö., Ziyaeddin A. ve Metin I. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ziyaeddin A.'yı 10 yıl, Metin I.'yı 5 yıl 10 ay, tutuksuz sanıklardan Fırat U.'yu 6 yıl 3 ay ve Tarık E.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık Metin I.'nın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Tacettin Ö. ile birlikte diğer sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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