HABER

Zonguldak'ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında daha önce meslekten ihraç edilen astsubay, askeri öğrenci ve polis memurunun bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adiliyeye sevk edildi.

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Balıkesir'de 'swinger' ve 'eskort kız' operasyonuBalıkesir'de 'swinger' ve 'eskort kız' operasyonu
Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtıFilmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü ismin katili yakalandı

Ünlü ismin katili yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi

'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.