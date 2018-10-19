Zonguldak'ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

ASTSUBAY TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen astsubay Semih U. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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