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Zonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 01:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.

Zonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.
Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaynaklanan risk nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, yarın detaylı inceleme yapacaklarını söyledi.

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Zonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldıZonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldıZonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldıZonguldak’ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı

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