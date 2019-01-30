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Zonguldak’ta 43 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 43 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Zonguldak’ta il genelinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli ve soğuk havaya bıraktı.

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 43 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Zonguldak’ta il genelinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli ve soğuk havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye adar ulaşırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken Merkez’de 5, Kozlu’da 6, Alaplı’da 3, Devrek’te 22, Ereğli’de 5, Gökçebey’de 2 olmak üzere, toplam 43 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Ereğli yolu tüm araçlara açıldı.

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