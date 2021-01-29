HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak’ta 5 bin 731 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak’ta 5 bin 731 denetim gerçekleştirildi

29.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Valiliği korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak Valiliği korona virüs denetimlerine devam ediyor. Denetim kapsamında kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.
Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 63 ihbar ve 5 bin 731 resen denetim gerçekleştirdi. İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 21 Ocak 2021 tarihinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 61 ihbar incelendi. 5 bin 731 resen denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde 41 iş yerine 1. uyarı, 34 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldüÇok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! Tedbirlere uyumsuzluk koronavirüs salgınında üçüncü zirve riskini artırabilir

Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı

Dikkat çeken açıklama! Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak

Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'

Yer: Bursa! Cadde ortasında husumetlisini vurdu

Yer: Bursa! Güpegündüz dehşet saçtı

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.