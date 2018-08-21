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Zonguldak'ta 6 yaşındaki çocuk bacağından kurşunla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Bayram kutlaması sırasında havaya ateş açarak çocuğun yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ta, evinin önünde oynayan 6 yaşındaki çocuk, bayram kutlaması sırasında havaya açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi'ndeki bayram kutlamasında, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

Bu sırada Nefesli Sokağı'ndaki evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Efe A, merminin sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- "Bu tür olaylar olmamalı"

Baba Giray A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini, çocuğun ağlama sesiyle yaralandığını fark ettiklerini söyledi.

Çocuğun bacağında sıyrık gördüğünü anlatan Giray A, "Eşofmanı da delinmişti. Mermiyi yerde bulduk. Polisi aradık ve polis gelip inceleme yaptı. Daha sonra çocuğu hastaneye getirdik, davacı olduk." diye konuştu.

Giray A, bu tür olayların olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yarın kendi başlarına da gelebilir. Bunlar iyi bir şey değil. Bayram namazından çıkmadan insanlar havaya ateş etmeye başlıyor. Buna hiç gerek yok. Çocuğun sağ bacağına geldi. Doktor gerekli incelemeyi yaptı. Şu an için korkulacak bir şey yok ama ilerleyen günlerde kızarıklık veya morarmada artış olursa tekrar hastaneye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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bayram kutlaması Çocuk tabanca Zonguldak

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