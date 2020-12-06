Zonguldak’ta 65 yaşında erkek cesedi bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 65 yaşında bir erkek cesedi bulundu. Ceset hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki çalılık alanda yaşlı bir kişinin hareketsiz yattığının görülmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki Sait A.’nın öldüğünü belirledi. Olayın ardından Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

