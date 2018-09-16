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Zonguldak'ta 67 şişe 'sahte rakı' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu araçta 67 şişe sahte rakı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 67 şişe 'sahte rakı' ele geçirildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu araçta 67 şişe sahte rakı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir araçla sahte içki sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis takibe aldığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 67 şişe sahte rakı ele geçirildi. Araçta bulunan A.K. (52), Y.K. (19) ve E.B. (58) gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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