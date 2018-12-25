Zonguldak'ta 7 yıldır aranan şüpheliler tutuklandı

Zonguldak'ta, çeşitli suçlamalardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, Üzülmez bölgesinde "şok uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları uygulamada, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlamalarıyla arandığı tespit edilen A.E. ve M.M'yi gözaltına aldı.

7 yıldır aranan ve il dışından geldikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

