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Zonguldak'ta 74 sanıklı FETÖ davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta 74 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 5 tutuklu sanığa 7 yıl 6'şar ay, tutuksuz 52 sanık hakkında ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22'şer gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 74 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 5 tutuklu sanığa 7 yıl 6'şar ay, tutuksuz 52 sanık hakkında ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22'şer gün arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sanığın beraat ettiği davada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'ta dernek yöneticileri, iş insanları, kamu kurumlarında çalışan sanıkların da aralarında bulunduğu toplam 74 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 gün süren duruşmanın ardından karar açıklandı. Karar duruşmasına, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar, toplanan deliller, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuksuz 52 sanık ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22'şer gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuksuz 14 sanığın ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, firari durumda olan terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ve 2 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi.

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