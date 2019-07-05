HABER

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak’a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyedeZonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
(Özel) Ataşehir’de alış veriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada(Özel) Ataşehir’de alış veriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandıYerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.