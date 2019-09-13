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Zonguldak'ta, 9 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerin olduğu, 2'si kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta, 9 FETÖ şüphelisi adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerin olduğu, 2'si kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'ByLock' ve örgütsel faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski emniyet müdürü, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının yer aldığı, 2'si kadın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Zonguldak merkezli Çorum, Kütahya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K., E.D., F.K., M.Z., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A ve Z.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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