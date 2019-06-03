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Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden sokakta tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı.Olay, öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ta bir kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden sokakta tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı.
Olay, öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sabahatdin K. (56), cadde üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olan Metin A. (48) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sabahatdin K. yanındaki bıçakla Metin A.’ya saldırmaya başladı. Boynuna, karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin A., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Olay yerine gelen Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği saldırgan ise kıskıvrak yakalandı. Metin A.’nın şah damarının kesildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının sorgusu sürüyor.
İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, ağır yaralanan Metin A.’nın Kozlu ilçe yönetiminde yedek üye olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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