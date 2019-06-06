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Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Kaynarca Konutları'ndaki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Apartmana gelen ekipler yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde ilçe genelinde görülen yılanlardan dolayı yoğun ihbar aldıklarını belirterek, "Bu yıl ilçemizde yılan vakalarında bayağı bir yükselme var. Dairede, merdiven boşluklarında, kömürlük ve araç motorları gibi yerlerde yılan görüldüğüne dair ihbarlar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda dikkatli davranmalarını ve itfaiye ekiplerine haber vermelerini istiyoruz." dedi.

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Ereğli yılan Zonguldak

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