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Zonguldak'ta apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 02:07 | Son Güncelleme

Devrek ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi, tedavi altına alındı - Kaymakam Vekili Serkan Keçeli: - "Yangının birinci katta buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor."

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın Uğur A'ya ait olduğu öğrenilen birinci katında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, birinci kattaki daireden yükselen alevlerin üst katlara sıçramaması için müdahalede bulundu.

Yoğun dumandan etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep K. (2), Merve D. (15), Hasan A. (71), Emine A. (69), Kübranur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38) ve Berna K. (20) sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binada hasar oluşurken, dumandan etkilenen itfaiye ve sağlık ekiplerine çevredeki vatandaşlar tarafından ayran verildi.

Öte yandan Çaycuma Kaymakamı ve Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen 14 kişinin olduğunu belirterek, "Bir tane bebeğimiz var belki onu annesiyle sevk etme imkanımız var. Uygun yer planlaması yapılıyor. Diğer hastalarımızın durumu iyi gözüküyor. Çoğu dumandan etkilenmiş. Yara ve yangın izi olan yok. Güvenlik tedbirini aldık. İtfaiye yangını söndürdü. Yangının birinci katta buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor. Nihai rapor itfaiye hazırladıktan sonra belli olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak

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