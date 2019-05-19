Zonguldak'ta apartmanda yangın

Kaymakam Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen 14 kişinin olduğunu belirterek, "Bir tane bebeğimiz var belki onu annesiyle sevk etme imkanımız var. Uygun yer planlaması yapılıyor. Diğer hastalarımızın durumu iyi gözüküyor. Çoğu dumandan etkilenmiş. Yara ve yangın izi olan yok. Güvenlik tedbirini aldık. İtfaiye yangını söndürdü. Yangının birinci katta buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor. Nihai rapor itfaiye hazırladıktan sonra belli olur." diye konuştu.

