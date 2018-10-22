Zonguldak'ta av denetimi

Zonguldak'ta gerçekleştirilen denetimde, usulsüz avlanmada kullanılan, bıldırcın sesi çıkaran 40 elektronik cihaz ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü'nce eylül ve ekim aylarında av denetimi gerçekleştirildi.

İl genelindeki avlak sahalar ve ormanlık alanlarda yapılan denetimde, usulsüz avlanmada kullanılan, elektronik ses cihazları ele geçirildi.

Denetimde, özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarına neden olan teyp, hoparlör ve aküden oluşan 40 elektronik cihaza el konuldu.

-"Elektronik cihaz kullanmak usulsüz avlanmaya giriyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, yaptığı açıklamada, kentin avcılık açısından oldukça zengin bir yer olduğunu ifade etti.

Belgesi ve izni olanların, avlanma günlerinde limitleri aşmadan ve ava açık türleri avlamak şartıyla hareket edebileceklerini belirten Örmeci, şunları kaydetti:

"Yöremizde bu dönemde bıldırcın avı yoğun. Eylül ve ekim aylarında bıldırcın göçü söz konusu. Usulüyle avlananların yanı sıra, avlanma belgesi ve izni olmadan ya da usulsüz avlanan avcılar var. Elektronik cihaz kullanmak da usulsüz avlanmaya giriyor. Avcılar, daha önce bıldırcın sesi kaydettikleri kasetleri araç teyplerine takıp, akü yardımıyla çalıştırıyor. Hoparlörden çıkan ses, çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlıyor. Bu avlanma türü hem etik değil hem de bıldırcın türünün azalmasına neden oluyor. Bu tür avlanmalara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

