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Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ta arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Köroğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A. (28), av sırasında açılan ateşte göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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