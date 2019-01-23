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Zonguldak’ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği baba ve oğlu yaralandı.

Zonguldak’ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği baba ve oğlu yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Bölüm Mahallesi’ndeki maden ocaklarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait sahada kaçak maden ocağı işleten Ö.D. ile İ.Z. (59) ve oğlu Ö.Z. (33) arasında kömür üretimi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ö.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle İ.Z. ve Ö.Z.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle baba İ.Z. elinden, oğlu Ö.Z. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olaydan sonra kaçan Ö.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olay yerinde bulunan 5 kişiyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak’ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandıZonguldak’ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı

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