Zonguldak'ta bacağına kapının demiri saplanan çocuğun yaralanması

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, merdivenden düşmesi sonucu bacağına kapının demiri saplanan çocuk, tedavisinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine ziyarette bulundu.
İlçeye bağlı Perşembe beldesinde, evinin bahçesindeki merdivenden demir kapının üzerine düşmesi nedeniyle sağ bacağına kapının demiri saplanan ve AFAD ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan 9 yaşındaki A.Ç'nin tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen A.Ç, annesi ve babasıyla AFAD ekiplerini ziyaretinde kendilerine teşekkür etti.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren çocuk daha sonra ekiplere, çikolata ikramında bulundu.
- Olay
İlçeye bağlı Perşembe beldesinde, 15 Eylül'de, 9 yaşındaki A.Ç. evinin bahçesindeki merdivenden demir kapının üzerine düşmüş, çocuğun sağ bacağına kapının demirinin saplanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri çağrılmıştı.
A.Ç, AFAD ekiplerince kapıdan kesilerek ayrılan bacağındaki demir çubuk ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı. AFAD ekiplerinin de girdiği ameliyatla çocuğun bacağına saplanan demir çubuk çıkartılmıştı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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