HABER

Zonguldak'ta balık tezgahta el yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta mezgit ve istavrit kilosu 15 TL'den, hamsi 10 TL'den, palamut ise tanesi 12,5 ile 15 TL arasında satılıyor.

Zonguldak'ta balık tezgahta el yakıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta mezgit ve istavrit kilosu 15 TL'den, hamsi 10 TL'den, palamut ise tanesi 12,5 ile 15 TL arasında satılıyor. Balıkçılar, balığın az olması nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu söyledi.
Zonguldak Balık Pazarı'nda mezgidin ve istavritin kilosu 15 TL, hamsinin kilosu ise 10 TL'den satılıyor. Palamut ise tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar, av sezonu açıldığından bu yana değişmeyen balık fiyatlarının pahalı olduğunu belirtti.
​Balıkçı Bayram Yılmaz, "Balık sezonu açıldı. Umduğumuz dağlara kar yağdı gibi bir şey. Çok palamut olacak, maalesef pek öyle milletin dediği gibi değil. Mezgit 15 TL, hamsi 10 TL, istavrit 15 TL, palamut tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında. Yani balık baya bir pahalı. Fiyatlar denizde bir bolluk olsa tabi düşecek. 40 metrelik kayık, 7 kasa istavrit tutmuş gelmiş. 7 kasa istavritten bin TL alsa ne olacak? Adam gaza bastığı zaman zaten 500 TL para yakıyor. Ağ attığında 2-3 bin TL'lik masrafı var. Balık pahalı, ucuz değil" dedi.
Su ürünlerinde av yasağı döneminde de dahil olmak üzere yasak avlanmanın olduğunu ileri süren Bayram Yılmaz, "Bizim ülkemizde yasak denen bir şey mi var? Yasaklar hep garip gurebaya yani. Öyle ne yasağı, kim demiş yasak. Herkesin dilinde yasak. Küçük küçük palamutlar yakalanıyor. Denizi tarıyorlar, küçük küçük çinekop tut, sokakta sat."

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta balık tezgahta el yakıyorZonguldak'ta balık tezgahta el yakıyorZonguldak'ta balık tezgahta el yakıyorZonguldak'ta balık tezgahta el yakıyor

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
DİTİB derneklerinden Zimbabve’ye yetimhane ve külliye projesiDİTİB derneklerinden Zimbabve’ye yetimhane ve külliye projesi
Kayseri'de 'Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali'Kayseri'de 'Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.