Zonguldak'ta balık tezgahta el yakıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta mezgit ve istavrit kilosu 15 TL'den, hamsi 10 TL'den, palamut ise tanesi 12,5 ile 15 TL arasında satılıyor. Balıkçılar, balığın az olması nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu söyledi.

Zonguldak Balık Pazarı'nda mezgidin ve istavritin kilosu 15 TL, hamsinin kilosu ise 10 TL'den satılıyor. Palamut ise tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar, av sezonu açıldığından bu yana değişmeyen balık fiyatlarının pahalı olduğunu belirtti.

​Balıkçı Bayram Yılmaz, "Balık sezonu açıldı. Umduğumuz dağlara kar yağdı gibi bir şey. Çok palamut olacak, maalesef pek öyle milletin dediği gibi değil. Mezgit 15 TL, hamsi 10 TL, istavrit 15 TL, palamut tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında. Yani balık baya bir pahalı. Fiyatlar denizde bir bolluk olsa tabi düşecek. 40 metrelik kayık, 7 kasa istavrit tutmuş gelmiş. 7 kasa istavritten bin TL alsa ne olacak? Adam gaza bastığı zaman zaten 500 TL para yakıyor. Ağ attığında 2-3 bin TL'lik masrafı var. Balık pahalı, ucuz değil" dedi.

Su ürünlerinde av yasağı döneminde de dahil olmak üzere yasak avlanmanın olduğunu ileri süren Bayram Yılmaz, "Bizim ülkemizde yasak denen bir şey mi var? Yasaklar hep garip gurebaya yani. Öyle ne yasağı, kim demiş yasak. Herkesin dilinde yasak. Küçük küçük palamutlar yakalanıyor. Denizi tarıyorlar, küçük küçük çinekop tut, sokakta sat."

