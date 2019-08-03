Zonguldak’ta balıkçılar hamsiden umutsuz

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, bu yıl hamsiden umut olmadığını belirterek, “Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor” dedi.

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak, Ereğli, Kozlu ve Kilimli açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu yaşandığını, bu sezon hamsiden umutlarının olmadığını belirtti. Ergün Kayhan hamsi olmayınca palamutun da olmadığını ifade ederek, “Zonguldak açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu vardı. 280 bin ton yurt dışına hamsi ihraç edildi ve bu Zonguldak açıklarından giden hamsidir. Bu yıl hamsiden umut yok. Denizlerimizde hamsi, başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor. Geçen yıl, aşırı derecede fabrikalara dökme balıkçılık yapıldı. Bu da endüstri balıkçılık için iyi ama gelecek için hiç iyi bir şey değil, çünkü bugün yeriz, ama yarın ne yiyeceğiz? Bunu düşünemiyoruz. Bu yıl hamsiden çok umutsuzuz” dedi.