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Zonguldak’ta balıkçılar hamsiden umutsuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, bu yıl hamsiden umut olmadığını belirterek, “Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, bu yıl hamsiden umut olmadığını belirterek, “Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor” dedi.

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak, Ereğli, Kozlu ve Kilimli açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu yaşandığını, bu sezon hamsiden umutlarının olmadığını belirtti. Ergün Kayhan hamsi olmayınca palamutun da olmadığını ifade ederek, “Zonguldak açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu vardı. 280 bin ton yurt dışına hamsi ihraç edildi ve bu Zonguldak açıklarından giden hamsidir. Bu yıl hamsiden umut yok. Denizlerimizde hamsi, başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor. Geçen yıl, aşırı derecede fabrikalara dökme balıkçılık yapıldı. Bu da endüstri balıkçılık için iyi ama gelecek için hiç iyi bir şey değil, çünkü bugün yeriz, ama yarın ne yiyeceğiz? Bunu düşünemiyoruz. Bu yıl hamsiden çok umutsuzuz” dedi.

Balıkçıların tekne ve ağ hazırlıklarını neredeyse bitirmek üzere olduğunu belirten Kayhan şöyle devam etti:

“Balıkçılar olarak bu sezona umutsuz başlıyoruz. Hava şartları, mevsimlerde yaşanan değişmeler, denizin dibindeki akıntı sebebi, denizin çok soğuk olması, geç ısınması, bunlar başlıca nedenlerimiz. Balıkçılar olarak av masraflarımızı karşılayamıyoruz. 15 Ağustos’ta oltacılar palamut avına çıkacak. Ancak şu ana kadar palamut ne vanoz olarak ne de normal palamut olarak kendini gösterebildi. Ufak ölçekli balıkçılarımız mezgit, ufak tefek istavrit avlamaktadır. Bu yıl gösteriyor ki; endüstriyel balıkçılık yapan büyük tekneler de aynı şeyi söylüyor, bu yıl balığın daha az olacağı, bunun sebebi de iklim koşullarının sürekli değişmesidir. Deniz bir sıcak, bir soğuk, hayvan yumurtalarını geç bırakıyor, bu geç bırakma hayvanın gelişimini geciktiriyor ve küçük ölçekli balık olduğu için de avlanamıyor. Endüstriyel açıdan balıkçılarımız zor durumda olacaktır.”

Bu arada, Zonguldak’ta balıkçılar Eylül ayında başlayacak av sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. Balıkçılar ağlarını elden geçirirken, teknelerin de bakımları yapılmaya başlandı.

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