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Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın çevresi doğal güzelliğiyle düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler için stüdyo haline geldi.

Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın çevresi doğal güzelliğiyle düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler için stüdyo haline geldi. Çiftler, mutlu günlerini baraj etrafında çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.
Kente 7 kilometre uzaklıktaki 24 milyon metreküp kapasiteli Ulutan Barajı, Zonguldak merkez ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde yaşayan yaklaşık 210 bin nüfusun su ihtiyacını karşılıyor. 5 belediyeden oluşan Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği’nin yönetiminde bulunan barajın özellikle yaz aylarında yeşiller arasındaki manzarası görenleri büyülüyor. Ormanlık alan içerisindeki akarsulardan baraja dökülen suyun manzarasını görmek isteyenler baraja gelip fotoğraf çektiriyor. Drone ile havadan görüntülenen baraj, yeni evlenen çiftlerin dış mekân çekimleri için de en çok tercih ettiği mekânların başında yer alıyor. Genç çiftler, mutluluklarını baraj çevresinde verdikleri pozlarla ölümsüzleştiriyor.

FOTOĞRAFLI

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