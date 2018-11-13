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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 02:36 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Filyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bir teknede Gökhan D, G.K. ve A.R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D, boğazı, karnı ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökhan D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Şüpheliler G.K. bir arkadaşının evinde, A.R.E. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, cinayette kullanılan bıçağın olay yerinde bulunduğu öğrenildi.

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