Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde Özkan Ekici ile Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekici, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Ekici, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli Mehmet K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

