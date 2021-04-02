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Zonguldak’ta bir araç 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp

02.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu.

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Zonguldak’ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Tersane mevkisinde vatandaşlar bir aracın yaklaşık 100 metreden denize uçtuğu ihbarında bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile iki adet Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Plakası ve modeli öğrenilemeyen araçta bulunan bir kişinin cesedi kıyıya çıkarılırken, araç içerisinde olduğu iddia edilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik ve balık adamlar tarafından denizde arama yapılırken, AFAD ve polis ekipleri tarafında da kıyı da arama çalışmaları yapıyor. Denize uçan aracın bazı parçaları denizin üzerinde tespit edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kazayı haber alan kazazede yakınları olay yerine geldi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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