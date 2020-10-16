Zonguldak’ta bir hafta arayla ikinci vahşet

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geçen günlerde bir köpeğin başının kopmuş halde bulunmasının ardından bu kez de yavru bir köpeğin başının kesilerek gövdesinden ayrıldığı ortaya çıktı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Çaycuma ilçesinde geçen 9 Ekim günü bir köpeğin başının kopmuş halde bulunmasının ardından yeni bir vahşet yaşandı. Yine ilçede başı kesilmiş yavru köpek bulundu. Veteriner Hekim Doğuş Özdil, yavru köpeğin düz bir cisimle kesilerek başının gövdesinden ayrıldığını söyledi. Görgü tanıklarının ölü yavru köpeğini fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

