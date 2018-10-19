HABER

Zonguldak'ta bir kişi fındıklıkta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir kişi fındıklıkta ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kestane ve mantar toplamak için evden ayrılan kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargalar köyünde oturan Mehmet Özdemir (49), iki gün önce kestane ve mantar toplamak için evden çıktı. Özdemir'in eve dönmemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Yapılan arama çalışmalarında Özdemir'in cesedi, jandarma ekipleriyle vatandaşlar tarafından Ese yeri mevkisindeki bir fındıklıkta bulundu.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Özdemir'in cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Özdemir'in, engelli kardeşiyle yaşadığı öğrenildi.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Tarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyorTarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyor
Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojikEğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kestane ölü bulundu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı

Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.