Zonguldak'ta bir kişi fındıklıkta ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kestane ve mantar toplamak için evden ayrılan kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargalar köyünde oturan Mehmet Özdemir (49), iki gün önce kestane ve mantar toplamak için evden çıktı. Özdemir'in eve dönmemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Yapılan arama çalışmalarında Özdemir'in cesedi, jandarma ekipleriyle vatandaşlar tarafından Ese yeri mevkisindeki bir fındıklıkta bulundu.
Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Özdemir'in cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Özdemir'in, engelli kardeşiyle yaşadığı öğrenildi.
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