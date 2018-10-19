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Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir süre önce evini satıp sokakta yaşamaya başladığı öğrenilen kişi, boş arazideki koltukta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dr. Halim Tanyeli Caddesi'nden geçen vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bulunan koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nihat Sevilmiş'e (56) ait olduğu tespit edilen cenaze, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada Sevilmiş'in, 3 ay önce evini sattığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

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