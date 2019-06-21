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Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDU Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu.

Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDU
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu. AFAD Müdürü Ahmet Güngör, ihbarın ardından ekiplerin köye yönlendirildiğini anlatarak, "Ekipler köye ulaştı. Sele kapıldı denilen kişi sulara kapılmamış. Köyde bulundu kendisi. Ulaşılamayınca kayıp sanmışlar. Sıkıntılı bir durum yok" dedi.
Köyde dere taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu da ekiplerin köyde olduğunu mahsur kalan bazı vatandaşların güvenli bölgelere alındığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)

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