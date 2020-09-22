HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak’ta bisiklet kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta bisiklet kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 23:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.Olay, Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bisikleti ile ilerleyen D.A.D. (11) isimli çocuk, kontrolünü kaybetmesi sonucunda yaya E.K.’ya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisikletin arkasında bulunan Y.K. (10) ile bisiklet sürücüsü D.A.D. ve yaya E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazayı öğrenen çocuğun annesi sinir krizi geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybettiYaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız... Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız...
1/
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Muğla'da feci kaza! Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
Tepkileri umursamadılar! Yolu kapatıp halay çektiler
4 kişi yaşamını yitirmişti! Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Skandal olay sonrası Koca'dan ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı
21 kaçak göçmen saklandıkları apartman dairesinde yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.