Zonguldak'ta boksörün darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Birhan Durmuş (32), Savaş Akdağ (33) ve taraf avukatları ile maktul Cüneyt Seyhan'ın (35) yakınları katıldı.

Sanık Durmuş, savunmasında arkadaşı Savaş'ın telefonla görüştüğü Seyhan'ın daveti üzerine evine gittiklerini belirtti.

Seyhan ile ilk kez burada tanıştığını iddia eden Durmuş, "Üçümüz daha sonra arabaya bindik. Savaş, yol üstünde alkol satın aldı. Asarlı köyündeki tepeye yaklaşık saat 18.00 sıralarında vardık, aracı durdurup alkol tüketmeye başladık. Cüneyt tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, çalıların arasına gitti. Aracın içinde teyp ile oynarken sol koluma Cüneyt'in muşta ile vurduğunu gördüm. Sendeledim, Cüneyt'e tekme attım, sonra bayılmışım." diye konuştu.

Durmuş, ayıldığında Seyhan'ın başı tekerleğe yakın, ayaklarıysa dik şekilde hareketsiz durduğunu gördüğünü öne sürerek, şunları söyledi:

"Savaş'ın elinde sopa vardı, ayakları ile Savaş, Cüneyt'in yüzüne tekme atıyordu. Bunun üzerine Savaş'ı tuttum, birlikte yere düştük. Savaş, Cüneyt'in yanına gitti, sopa ile vuruyordu. Cüneyt hareketsiz ve tepkisiz vaziyette duruyordu, Savaş'a Cüneyt'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Kendisi, 'İnfazım var, hastaneye götüremem.' dedi. Cüneyt'i arabanın arka koltuğuna koyduk. Cüneyt araçta tepki vermiyordu. Bizim eve geldik, bir süre evde durduktan sonra yola çıktık. Cüneyt'i evinin yakınlarında bir yere bıraktık, sonra ayrıldık. Savaş ertesi gün beni aradı, Cüneyt'in öldüğünü söyledi. Ben de 'Teslim olalım, olayı anlatalım.' dedim. Karakola teslim oldum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."