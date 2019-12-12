Zonguldak'ta boksörün darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Birhan Durmuş, Savaş Akdağ ve taraf avukatları ile maktul Cüneyt Seyhan'ın yakınları katıldı.

Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğünce gönderilen Durmuş hakkındaki raporda, sanığın sağ el parmaklarında tarif edilen sıyrıkların, söz konusu muştayı sağ eline takıp kullanması sonucu meydana gelmesinin tıbben mümkün olduğu belirtildi.

Raporda, Seyhan'ın ölümünün, genel vücut travmasına bağlı parçalı yüz kemik kırıklarıyla, akciğer yağ embolisi ve kan yutulmasından ileri gelen asfiksinin ortak etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu anlatılarak, "Söz konusu olayla ilgili ölümün yarım saatlik bir süreden fazla bir zaman içerisinde meydana gelmiş olabileceği ancak darp ile ölüm olayı arasında geçen sürenin tespitini sağlayacak yeterli bulgu ve belge bulunmadığından süre hususunda kesin bir kanaat bildirilemeyeceği" ifade edildi.