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  4. Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.
Zonguldak- Ankara karayolunun 35'inci kilometresindeki merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkiinde, saat 09.00 sıralarında maden işçilerini taşıyan C.H. (56) yönetimindeki 67 AAU 634 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs şoförü C.H. ile işçiler Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 1 SAATTE KURTARILDI
İkinci kaza ise, yine aynı saatlerde Zonguldak- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ş.Y. yönetimindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, O.Y. yönetimindeki 67 ES 813 plakalı otomobille çapıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise yol kenarındaki dereye devrildi. Bu kazada ise otomobil sürücüsü O.Y., yanındaki H.B., E.Y. ve Y.S. ve kamyon şoförü Ş.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobildeki yaralıları çıkardı, kamyon şoförü Ş.Y. ise 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ş.Y. ve O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Aynı karayolunun 18'inci kilometresinde ise H.Y. (36) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak K.D. (61) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden H.D. yaralandı. H.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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